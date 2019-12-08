اتحاد المصارف العربية يمنح محافظ مؤسسة النقد السعودي جائزة الرؤية القيادية

كتبت- منال المصري:

منح اتحاد المصارف العربية جائزة الرؤية القيادية لعام 2019 لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.

وقال الاتحاد إن هذه الجائزة تقدم بفضل مجهودات الخليفي ودوره في مؤسسة النقد السعودي حيث حصلت المملكة عل مقعد عضو في مجموعة العمل المالي الفاتف في 2019 .

وكانت مؤسسة النقد السعودي حصدت جائزة أفضل مدير المخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم لعام 2018 - 2019 .

وتعد مؤسسة النقد السعودي أكبر مالك أصول في الشرق الأوسط يحقق الالتزام بالمعايير العالمية للأداء الاستثماري.

وسلم الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وقيادات البنوك جائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2019.