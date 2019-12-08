دار مصر تستثمر 400 مليون جنيه لإنشاء فندق "دوبل تري" من هيلتون في السخنة

أعلنت كل من شركة دار مصر للتنمية السياحية وهيلتون عن خططتهم في طرح أولى فنادق دبل تري من هيلتون في السخنة بمنتجع ذا جروف عين السخنة، حيث ستشارك دار مصر باستثمارات تقدر بحوالي 400 مليون جنيه للقيام بالأعمال الإنشائية للفندق.

ومن المتوقع أن يفتتح فندق دبل تري من هيلتون عين السخنة عام 2024 ليضم 162 غرفة للضيوف و6 أجنحة و32 شاليها، بالإضافة إلى 4 منافذ لبيع المأكولات والمشروبات و3 محال تجارية و2 حمامات سباحة رئيسية والعديد من حمامات السباحة الخاصة فضلاً عن نادي شاطئ ونادي للياقة البدنية ومنتجع صحي ونادي للأطفال.

ويمتاز فندق دبل تري من هيلتون بموقع متميز بمنتجع ذا جروف عين السخنة، حيث يمتد شاطئه الساحر على مساحة 2400 متر على البحر الأحمر، بحسب بيان من الشركتين.

وقال أحمد عبد الحميد –العضو المنتدب لشركة دار مصر للتنمية السياحية: "بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 400 مليون جنية سيتم إنشاء الفندق في منتجع ذا جروف الذي يمتد على مساحة 350 ألف متر مربع، ويتفرد عن ساري المنتجعات والفنادق المحيطة بامتلاك أطول شاطئ بعين السخنة بمنطقة الجلالة على مساحة شاسعة تقدر بحوالي 1 كيلومتر".

ويعد دبل تري من هيلتون عين السخنة جزء من محفظة دبل تري من هيلتون العالمية والتي تتضمن حالياً أكثر من 580 فندق فاخر يضم 135 ألف غرفة في 46 دولة حول العالم.