"ونش" للخدمات اللوجستية تستهدف نقل بضائع بقيمة 38 مليار جنيه في 5 سنوات

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة ونش للخدمات اللوجستية، إن الشركة لديها خطة لمضاعفة حجم نقل البضائع خلال عام 2020 ليصل إلى نقل بضائع بقيمة 600 مليون جنيه شهريا، مقابل 40 مليون جنيه شهريا منذ تأسيسها خلال العام الجاري.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، أضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أن حجم نقل البضائع السنوية سيصل إلى 7.2 مليار جنيه العام المقبل، وهو ما يساهم في تحقيق خطة الشركة المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة، والمنتظر أن يصل معها إجمالي حجم نقل البضائع التي تنفذها الشركة في مصر والدول العربية إلى 38 مليار جنيه.

وتأسست "ونش" خلال عام 2019 باستثمار مصري سعودي قيمته مليون ريال لخدمات نقل البضائع في مصر، ثم التوسع في عدة دول عربية، بحسب البيان.

وتستهدف الشركة تطوير خدمات قطاع النقل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من توسع الدولة في مشروعات الطرق والكباري والاعتماد على الطرق الذكية الجديدة، وذلك من خلال تطبيق ونش الإلكتروني الذي أطلقته خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقا لأيمن إسماعيل.

وأشار إسماعيل إلى أن الشركة تقدم تطبيقها الإلكتروني في إطار توفير خدمات النقل المتكاملة في قطاعي نقل البضائع والأثاث، حيث يناسب التطبيق كلا من الأفراد والشركات، ويتم التعاون مع أحدث السيارات والسائقين في القطاع، كما يتم تقديم خدمات الفك والتركيب وتفريغ الحمولة وخدمات تأمين لضمان سلامة الشحنة، وفقا للبيان.

وذكر أن الشركة تخطط لتنفيذ أكثر من 20 ألف رحلة يوميا في قطاع نقل البضائع والأثاث بواقع 600 ألف رحلة شهريا ليصل إجمالي الرحلات إلى 7.2 مليون رحلة سنوية، و36 مليون رحلة خلال السنوات الخمس المقبلة تنفذها الشركة عبر تطبيق ونش الإلكتروني.

وأكد إسماعيل أن الشركة بالتعاون مع الجانب السعودي ستعقد عدة برتوكولات مع الهيئات الاقتصادية، وجميعات رجال وسيدات الأعمال، واتحادي الصناعات والغرف التجارية المصرية، في إطار توسع حجم الأعمال ضمن خطة مستقبل الشركة.

وأوضح أن الشركة شاركت خلال عام 2019 في عدة معارض ونجحت في الحصول على تعاقدات مع المشاركين فيها، بخلاف استهداف التواجد في عدد كبير من المعارض الدولية سواء في مصر أو الخارج خلال السنوات الخمس القادمة.