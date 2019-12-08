حكاية استحواذ سميح ساويرس على امتياز توماس كوك في ألمانيا

كتبت- شيماء حفظي:

أثارات الأنباء المتعلقة باستحواذ رجل الأعمال والملياردير المصري سميح ساويرس على امتيار شركة توماس كوك في ألمانيا، جدلا خلال الأيام الماضية، فما القصة؟

شرح ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل صفقة استحواذ مجموعة رايفايزين توريستيك المملوكة له بنسبة 74.9% على امتياز توماس كوك، وقال إنها ليست لشراء العلامة التجارية "توماس كوك" لكنها تتعلق بشركات توزيع سياحية تتعامل مع الشركة الألمانية.

وقال سميح ساويرس: "إن الصحافة العالمية بالغت في الحديث عن الصفقة، لأنها صفقة صغيرة بالنسبة لحجم الشركة التي أملكها والتي اشترت جزءا من توماس كوك" وأضاف مازحا "بضحك على حجم التضخيم للصفقة بقالي 3 أيام وكأني فتحت عكة".

وأوضح، أنه منذ 5 سنوات، استحوذت الشركة التي يملكها على جزء من توماس كوك، يساوي 5 أضعاف الصفقة الجديدة، ولم يلتفت لها أحد.

وأضاف :"هذه المرة، ووسط أجواء إفلاس الشركة، نحو 100 شركة مملوكة لأفراد قالوا لي إنك سبق واشتريت شركات في مجموعة توماس كوك، فما المانع أن تشتري الـ 100 شركة بدلا من تعرضها للإفلاس، فوافقت".

"الناس افتكرت إني اشتريت توماس كوك كلها، أنا اشتريت التوزيع لتوماس كوك، توماس كوك يوزع رحلاته عن طريق شركات وكنا نتعامل معه أيضًا بأرقام كبيرة، وبعد الإفلاس المصفي عرض علينا الاستحواذ عليهم".

وأعلنت توماس كوك في سبتمبر الماضي إفلاسها بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

"وجدنا مديونيات توماس كوك ألمانيا، بمديونيات مهولة، بينها مديونيات للفنادق، ومنها فنادق في مصر، وتبلغ مديوينتها للجونة وحدها نحو 400 ألف يورو خلاص مش هييجوا".

"احنا اشترينا شركات التوزيع، لدينا أكبر شركة توزيع سياحة في العالم هي RTK وهي أكبر شركة تبيع لحساب الشركات تمتلك نحو 1200 شركة توزيع، بخلاف الـ 100 شركة التي تم الاستحواذ عليها".

هذه الشركات أنقذت السياحة المصرية بعد الأزمة التي ضربت القطاع بعد 2011، لولا ذلك "كانت مصر اتنست"، بحسب ما قاله رجل الأعمال المصري.

وطالب ساويرس، الاهتمام بالسياح والتعامل معهم، وألا نلجأ لمحاولة استنفاذ السائح ليعود إلى مصر مرة أخرى "نجحنا في ذلك في الجونة، ونأمل أن يتم تعميم ذلك في مصر كلها".

وتبلغ إيرادات رايفايزين توريستيك 3.5 مليار يورو سنويا، بحسب ما نقلته نشرة انتربرايز اليوم الأحد.

وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية إن الصفقة جعلت من ساويرس "وكيل السفر الأقوى في السياحة الألمانية"، كما جعلت رايفايزين توريستيك ثالث أكبر شركة سياحة ألمانية من حيث المبيعات.