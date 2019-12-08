نائب رئيس البنك الأهلي: اتفقنا مع شركات عالمية لوضع تصور لتأسيس بنك رقمي

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه تقدم في وقت مبكر للبنك المركزي بطلب تأسيس بنك رقمي.

وأضاف أبو الفتوح على هامش "الموتمر المصرفي العربي السنوي 2019"، اليوم الأحد، بالقاهرة، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من شركات الاستشارات العالمية لوضع التصور الكامل لتأسيس البنك الجديد.

وذكر نائب رئيس البنك الأهلي أن من المستهدف تدشين البنك الجديد خلال العام المقبل.