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نائب رئيس البنك الأهلي: اتفقنا مع شركات عالمية لوضع تصور لتأسيس بنك رقمي

04:06 م الأحد 08 ديسمبر 2019
نائب رئيس البنك الأهلي: اتفقنا مع شركات عالمية لوضع تصور لتأسيس بنك رقمي

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه تقدم في وقت مبكر للبنك المركزي بطلب تأسيس بنك رقمي.

وأضاف أبو الفتوح على هامش "الموتمر المصرفي العربي السنوي 2019"، اليوم الأحد، بالقاهرة، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من شركات الاستشارات العالمية لوضع التصور الكامل لتأسيس البنك الجديد.

وذكر نائب رئيس البنك الأهلي أن من المستهدف تدشين البنك الجديد خلال العام المقبل.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي بنك رقمي الموتمر المصرفي العربي السنوي

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