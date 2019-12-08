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طارق فايد: طرح ما بين 30 و40% من بنك القاهرة في البورصة الربع الأول

03:43 م الأحد 08 ديسمبر 2019
طارق فايد: طرح ما بين 30 و40% من بنك القاهرة في البورصة الربع الأول

طارق فايد

كتب- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك حصل على موافقة من اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية، للإسراع في عملية طرح جزء من رأسمال البنك بالبورصة.

وأضاف فايد خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، بالقاهرة، اليوم الأحد، إن برنامج الطروحات يتيح طرح حتى 49% من إجمالي رأسمال البنك، ولكنه توقع أن تتراوح نسبة الطرح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن طرح البنك في البورصة يساهم في زيادة رأس المال، حيث سيتم طرح حصة من رأسمال البنك ضمن الطرح الأولي، وهو ما يتيح للمالك الرئيسي للبنك "بنك مصر" تعزيز حقوق الملكية.

وأوضح فايد أن الوقت الحالي هو الأفضل للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تساهم مؤشرات الجهاز المصرفي في جذب مستثمرين للمشاركة في الطروحات.

طارق فايد بنك القاهرة البورصة

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