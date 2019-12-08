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البنك الأهلي: قطاع الصناعة يستحوذ على 40% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

03:37 م الأحد 08 ديسمبر 2019
البنك الأهلي: قطاع الصناعة يستحوذ على 40% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة 40% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 ، اليوم الأحد، إن البنك ضخ 37 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 45 ألف عميل من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 65 مليار جنيه.

وأشاد عكاشة بمبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعمة 10% في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصرفه يترقب صدور تعليمات المبادرة للبدء في تفعيلها.

وأشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموًا بنسبة 25% لتسجل 83 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 مقارنة 54 مليار جنيه من نفس الفترة في العام الماضي موضحا أن نمو التجزئة المصرفية يعد شيئا إيجابيا يعبر عن عودة القوى الشرائية.

وأوضح عكاشة، أن البنك يعمل على التوسع في إطلاق الفروع الإلكترونية مستهدفا وصولها إلى 25 فرعا في يونيو 2020

البنك الأهلي المشروعات الصغيرة هشام عكاشة المؤتمر المصرفي العربي

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