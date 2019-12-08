طارق عامر: 200 مليار دولار تدفقات دولارية على مصر في أربع سنوات

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.

وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفًا: "نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم".

وأضاف "نأمل أن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي".

وتابع قائلًا: "ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا... تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال".