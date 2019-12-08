أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

طارق عامر: 200 مليار دولار تدفقات دولارية على مصر في أربع سنوات

02:07 م الأحد 08 ديسمبر 2019
طارق عامر: 200 مليار دولار تدفقات دولارية على مصر في أربع سنوات

طارق عامر محافظ البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.

وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفًا: "نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم".

وأضاف "نأمل أن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي".

وتابع قائلًا: "ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا... تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال".

طارق عامر البنك المركزي التدفقات الدولارية المؤتمر المصرفي العربي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ليس ملهماً".. جينيس تكشف لـ "مصراوي" حقيقة رقم تامر حسنى القياسي