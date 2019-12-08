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توفيق: سنتقدم للحصول على تمويلات بفائدة مُخفضة ضمن مبادرة المركزي

02:05 م الأحد 08 ديسمبر 2019
توفيق: سنتقدم للحصول على تمويلات بفائدة مُخفضة ضمن مبادرة المركزي

هشام توفيق

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات تابعة للوزارة ستتقدم للحصول على تمويلات بنكية ضمن مبادرة البنك المركزي والحكومة للتمويل بفائدة مخفضة.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "، اليوم الأحد،:"لدينا مشروعات كثيرة.. سنتقدم ضمن المبادرة للحصول على تمويل لازم لها، لدينا قطاعات كثيرة مثل الأدوية".

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، عن مبادرة لتقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل المركزي والحكومة الفارق.

وأشار توفيق، إلى أن الحصول على تمويلات بفائدة مخفضة لتمويل استثمارات في الشركات، لا يغني عن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، فجميعها بدائل للاستثمار والتطوير.

"فيه رافعة للشركات للاقتراض بحدود آمنة، وهذا ليس بديلا للشراكة، دائما سيكون هناك تمويل بنكي ورأس مال.. عندي شركات تحتاج لتوسعات تتطلب تمويلات سيكون من الأفضل الحصول عليها بفائدة 10% متناقصة بدلا من 14% حاليا وذلك دعم كبير لتلك المشروعات" بحسب الوزير.

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