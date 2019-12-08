محي الدين: تضاعف نسبة الفقر المدقع إلى 5% من سكان الوطن العربي

كتبت- منال المصري:

قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن مؤشرات اقتصادية إيجابية وأخرى سلبية تحققت في الفترة الأخيرة على مستوى الوطن العربي.

وأضاف محي الدين في "المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019"، بالقاهرة اليوم الأحد، أن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%.

وأشار إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.

وأضاف محي الدين أن معدلات النمو تراجعت من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي طبقا لمؤشرات الدول العربية.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية من مؤسسات التمويل الدولية تشير إلى ارتفاع معدلات النمو على مستوى الوطن العربي للعام المقبل إلى 2.6%، على أن يرتفع إلى 2.9% في العام التالي، ولكن هذه معدلات النمو لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.