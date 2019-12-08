رئيس اتحاد المصارف العربية: الترويج للتجارة والاستثمار توجه جديد لنا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يتبنى دورا جديدا للترويج والتركيز على عمليات التجارة والاستثمار والسياحة، انطلاقا من أهمية هذه القطاعات بالنسبة للعمل المصرفي، وكذلك دورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية ككل.

وأضاف الجراح، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم الأحد بالقاهرة، أن الاتحاد يناقش ويطرح تساؤلا خلال المؤتمر حول ما يحدث في الدول العربية من تقلبات سياسية، وكيف ينعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية.

وتابع: "ندرك خطورة الأوضاع وانعكاسات ذلك على عمل البنوك والتنمية الاقتصادية بالبلدان العربية، ولا بد من معرفة كيفية مواجهة هذه التحديات قبل فوات الآوان".

وأعرب الجراح، عن تقديره لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2016، والذي شمل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية للبلاد، ووضع حل جذري لإصلاح أوضاع سوق الصرف، وهيكلة الدعم، وخفض العجز في الموازنة.