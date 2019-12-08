هيكل: الدولار والطاقة ضامنان لجذب الاستثمارات.. "وزمن الفلوس السهلة خلص"

كتبت - شيماء حفظي:

قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، إن تسعير الدولار والطاقة على المدى الطويل هي الضمان لجذب الاستثمارات.

وأضاف هيكل خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "، اليوم الأحد، إن سعر الدولار يشهد انخفاضا أمام الجنيه في الوقت الحالي، لكن ارتفاع الجنيه ليس على أسس مستدامة يسمح ببناء خطط استثمارية.

وذكر أنه وفقا للمناخ الاستثماري العالمي فإن الظروف تخدم مصر لكن ذلك ليس كافيا لبناء الاقتصاد.



وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه بنحو 10% منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستوى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع للمتوسط.

وأشار هيكل إلى أنه رغم ضبط أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، وهي خطوة كان يطالب بها منذ 2003، لكن هناك تحديات على الأرض يجب مناقشتها.

وقال "نحتاج للنظر للقطاع الصناعي في ظل مطالبة عديد من الصناعات بفرض رسوم إغراق وحماية".

"نظل نؤكد أن الدولار والطاقة هما عمودان تحتاج الدولة للاهتمام بهما مع وضع القطاع الصناعي على أولوية الحكومة"، بحسب هيكل.

وقال هيكل إن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من قرارات الحكومات السابقة، وتابع: "كنا نحصل على أسعار مدعمة ونبيع منتجات بالسعر العالمي.. عملنا فلوس".

وأضاف: "العالم ككل أصبح في وضع أصعب.. إللي عاوز يفحت في الصخر يشتغل.. إللي عاوز فلوس سهلة دي خلصت".

وتابع "أسست خلال 27 عاما نحو 24 شركة.. مازالت العوائد على الاستثمار في مصر مرتفعة لكنها لن تعود إلى عوائد أعوام 2003 و2004".