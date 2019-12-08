بعد صعوده الأسبوع الماضي.. ماذا فعل الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات؟

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا ببعض البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.