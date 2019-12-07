فيديو- الضرائب تطلق مشروعا ضخما لتحديث وميكنة الإجراءات

كتب- عبدالقادر رمضان:

أطلقت مصلحة الضرائب مشروعا كبيرا لتطوير وتحديث مقراتها وميكنة جميع الإجراءات، من المقرر أن ينتهي في 2021.

ويتحدث في هذا التقرير عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب عن خطة التطوير والمدة الزمنية التي تستغرقها وانعكاسها على الحصيلة الضريبية.

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