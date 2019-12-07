الإعلامية رايا أبي راشد تشارك في اليوم الأخير من قمة "رايز أب"

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- إسلام فاروق

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد، في اليوم الأخير، من قمة "رايز أب" لريادة الأعمال السابعة، اليوم السبت، بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وتهدف لتوصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة، و180 شركة ناشئة عارضة، و400 مستثمر، فضلا عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.

وتضم القمة هذ العام شخصيات بارزة في عالم ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

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