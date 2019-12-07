سميح ساويرس لرواد الأعمال: اصبروا.. وما تسمعوش كلام الكبار

كتبت- ياسمين سليم:

نصح سميح ساويرس، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، رواد الأعمال بالصبر حتى يصلوا لما يريدون.

وقال خلال مشاركته في قمة رايز أب لريادة الأعمال اليوم السبت: " أنا لو معنديش صبر مكنتش نجحت، الصبر بيجيب نتائج كويسه وأنا كل اسثماراتي طويلة الأجل".

أضاف أن "أحيانا بيجيلي رواد أعمال يقولوا إنهم زهقوا من الحاجة إللي بيعملوها وغيروا شغلهم بعد 6 شهور، ببقى عايز أقولهم أنت عمرك ما هتفلح لو ما صبرتش".

وقال إن الأهم من الصبر أن يكون لديهم إصرار وعزيمة، وألا يستمعوا لكلام الأكبر منهم.

وأضاف مازحا "بقول لشباب ما تسمعوش كلام الكبار، لأن ساعات إللي بينصح مش بيبقى عارف في الحاجة اللي بينصح فيها".

وقال ساويرس "على متلقي النصيحة أن يدرسها ويحللها يجمع معلومات حولها حتى يتأكد أنها نصيحة مفيدة".

وحكى ساويرس عن أنه بدأ نشاطه الخاص به في سن 15 عاما، عندما كان طالبا بالمدرسة الألمانية.

"المدرسين بتوعنا كانوا بيتغيروا كل شوية، كنت بروح اشتري الحاجات بتاعتهم وأبعيها تاني وأخد الفرق"، وفقا لما قاله سميح ساويرس.

وأضاف أنه وصل إلى أنه في سن الجامعة كان يخطط لإنشاء مصنع مراكب، وقال :"ما تستناش لما تخلص جامعة وتفكر هتشتغل في أيه، لازم من الجامعة تكون محدد عايز أيه".

ونصح ساويرس رواد الأعمال بالموازنة بين حياتهم الشخصية والعملية وقال "هتبقى نقمة لو مكنتش عايز تعمل فلوس، وهتكون مصيبة كبيرة لو أكبر همك أنك تعمل فلوس".

وأضاف أن كل شخص يجب أن يكون له قائمة من الأهداف متجددة وضرب مثلا قائلا :"مرة فكرت إني طموحي أطلع القمر، لكن بعد دراسة لقتها مش جايبه همها".