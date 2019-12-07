التضامن: إعلان أسعار برامج الحج لموسم 2020 يناير المقبل

القاهرة- مصراوي:

عقد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماعاً برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية في 31 ديسمبر وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019. وبمناقشة المركز المالي للمؤسسة تبين تحقيق فائضا غير مسبوق في حسابات المؤسسة، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ /2020م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن أسعارها في يناير ويبدأ التقدم لها في فبراير القادم، والعمل على تلافي أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.

كذلك تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت اشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية.

هذا وسيتم فتح باب التقديم للإشراف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين. كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراً في حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ وذلك في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وخلال الاجتماع وجهت غادة والي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشكر لمجلس الأمناء والجهاز الإداري للمؤسسة على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الخمس الماضية وشددت على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة حجاج الجمعيات الأهلية والاستعداد المبكر للموسم القادم للحصول على أفضل أسعار حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية واختيار أفضل الأماكن للحجاج.