غدًا.. طارق عامر يفتتح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019

كتبت- منال المصري:

يفتتح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، بالقاهرة تحت اسم "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي".

وأشار اتحاد المصارف العربية، في بيان، إلى أن المؤتمر سيعقد مدار يومين متتاليين وسط حضور كبير من محافظي البنوك المركزية العربية، ومسؤولو البنوك المصرية والعربية بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ووزراء عرب.

وسيعلن وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عقب كلمته بالمؤتمر عن جائزة الرؤية القيادية لعام 2019.

وبحسب الاتحاد، سيحضر المؤتمر العديد من القيادات المصرفية في مقدمتهم محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وجوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وأحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.

كما سيحضر المؤتمر عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، وعزام الشوا، المحافظ بسلطة النقد الفلسطينية، ومحمد الأتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية وممثل القطاع المصرفي المصري.

ويشارك بالمؤتمر أيضا محمود محيّ الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ورامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية.

وتتضمن قائمة المتحدثين هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، و طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وزياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي بالعراق، وجمال الطيب عبد الملك، رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بليبيا، ومحمد صالح الحوراني رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بالأردن، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وخالد أبو هيف الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمار، وميرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، وخالد الوزني، رئيس مجلس إدارة البنك العربي بسوريا، ورئيس هيئة الاستثمار بالأردن، وأحمد بن سنكر، المدير العام بالبنك الأهلي اليمني.