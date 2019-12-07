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عقد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار بالقاهرة الأربعاء المقبل

03:18 م السبت 07 ديسمبر 2019
عقد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار بالقاهرة الأربعاء المقبل

جمال السادات

يعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي ووزارة الاقتصاد الإماراتية، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة، "منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار".

ويهدف المنتدى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالبلدين، وذلك استكمالا للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى كل من جمال السادات، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في الإمارات، وناصر محمد على النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات في القاهرة.

يذكر أن دولة الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

مجلس الأعمال المصري الإماراتي منتدى مصر والإمارات وزارة الاقتصاد الإماراتية

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