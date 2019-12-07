فيسبوك يعزز شراكته مع "رايز أب" بتدريب الشركات الناشئة على المهارات الرقمية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة فيسبوك إنها توسع نطاق مشاركتها في قمة "رايز أب" لريادة الأعمال المنعقدة خلال الفترة 5-7 ديسمبر بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، لتضم مجموعة أكثر تنوعًا من البرامج والأنشطة التدريبية المتطورة التي تؤكد التزام فيسبوك المستمر تجاه الشركات الناشئة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ومن ضمن مبادرات فيسبوك الرائدة برنامج "Developer Circles" الذي صمم خصيصًا لدعم مجتمع المطورين المحليين من خلال عقد ورش عمل وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة ومساعدتهم للتعرف على التقنيات المتقدمة.

وقد انطلقت أعمال قمة رايز أب – التي أصبحت حاليًا تاريخًا هامًا ولحظة فارقة في جدول الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة – في عام 2013 لدفع مسيرة ريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير أساس صلب ومتين من المهارات الرقمية، وإتاحة منصة زاخرة بالموارد وشبكة دعم من الخبراء لمساعدة المطورين والشركات الناشئة على النهوض إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم والتأثير على مجتمعاتهم بصورة إيجابية.

وتركز قمة هذا العام على سبعة مجالات لتوجيه الشركات الناشئة نحو الانطلاق في طريق النجاح والمحافظة عليه وهي: الاستثمار الذكي (Smart Capital)، والثقافة الإبداعية، والاقتصادات الإبداعية، والتكنولوجيا الخادمة للبشرية (Tech for Humans)، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الناشئة (Emerging Tech)، والنمو السريع (Growth Hacks). وقد قررت رايز أب نقل دورة أعمال قمة 2019 من مقر الجامعة الأمريكية بالتحرير إلى الحرم الجامعي في القاهرة الجديدة نظرًا لكبر مساحته وحداثته من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للمشاركين وتقديم خدمات ومرافق أفضل.

وقال وليد الأمين -مسؤول برامج شراكات المنتجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع "رايز أب" بإيجاد طرق جديدة كل عام تساعدنا على إضافة قيمة إلى مجتمع رواد الأعمال المبدعين. ولأن المهارات الرقمية تعتبر شرط أساسي للنجاح في عالم الأعمال، ولكي تنجح في هذا المجال الديناميكي عليك احتراف اللعبة والإلمام بكافة أدواتها لتنمية أعمالك أو لتصبح عضوًا في الفريق الفائز باللعبة"، وأضاف: "يسعدنا في فيسبوك المشاركة كل عام في هذه القمة لمساعدة رواد الأعمال على صقل مجموعة متنوعة من المهارات الرقمية إلى جانب العديد من المهارات الأساسية الأخرى لإدارة الأعمال".

ويستثمر فيسبوك أيضًا -إلى جانب تركيزه على التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالابتكار -في دعم القيادات الشابة ورعايتها ومساعدة مؤسسي الشركات الناشئة وفرق المطورين على مواجهة التحديات من خلال مجموعة من المهارات اللازمة والموجهة لمواكبة اقتصاد رقمي دائم التطور.

وأضاف الأمين: "يعتبر المطورون هم من يدفعون عجلة الاقتصاد العالمي؛ فهم من يصممون مستقبلنا والقادرين على ابتكار أدوات وخدمات تساعدنا على تحسين شكل حياتنا. ولهذا يوفر برنامج فيسبوك "Developer Circles" للمطورين شبكة تواصل ودعم من الخبراء تساعدهم على إدارة المراحل الأولى من رحلتهم الابتكارية بنجاح. كما نقدم لهم مزايا التعرف على أحدث التقنيات المتطورة واستخدامها مثل: الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المدمج (AR) مما يتيح لهم استكشاف آفاقًا جديدة أخرى".

لكل تقنية من هذه التقنيات الحديثة استخدامات محددة، على سبيل المثال تستخدم تقنية الواقع المدمج (AR) صورًا أنشأها الحاسوب وتدمجها في منظورنا للعالم الحقيقي، بينما تغير تقنية الواقع الافتراضي (VR) من طريقة تواصل الأشخاص مع العالم الخارجي سواء في اللعب أو العمل أو التعلم. وتلعب كلا التقنيتين دورًا جوهريًا في إحراز التقدم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والهندسة، فضلاً عن أنها قد تساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص وتساهم في نمو الاقتصادات المحلية والعالمية.

وقال عبد الحميد شرارة رئيس شركة رايز أب: "يسعدنا وجود فيسبوك معنا بصفته شريك دائم في رحلتنا، فقد انطلقت قمة "رايز أب" برؤية خاصة بأن المستقبل ينتمي للساعين نحو تحقيق أحلامهم، وكما نرى فإن فيسبوك لا يدخر جهدًا في تقديم كافة الأدوات اللازمة لكل شخص يسعى لتحقيق حلمه في بيئتنا لريادة الأعمال. ولأن شعارنا في دورة أعمال قمة رايز أب 2019 #رحلتنا للارتقاء #JourneytoGrowth، سنواصل مسيرتنا جنبًا إلى جنب مع فيسبوك لاستكشاف كل ما هو جديد لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على وضع بصمتها في هذا العالم والتأثير فيه".

ويضم جدول أعمال القمة المنعقدة على مدار ثلاثة أيام مجموعة من ورش العمل الخاصة بالإعلان والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع نخبة من قادة المجتمع لعرض تجاربهم الواقعية واستعراض مساهمة مجموعات فيسبوك في التغيير والازدهار الاجتماعي وأثر التحول الرقمي على نمو الاقتصاد.

ولأن الابتكار مرادف الإبداع، حتى في سياق بيئة الأعمال، قدم أحمد يونس -مدير فريق المبدعين بشركة فيسبوك وإنستجرام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آخر أيام القمة ورشة عمل تحت عنوان "الناس أولاً -People First" لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التي تساعد على لم الشمل وتجميع الناس وتغيير تصور الاستراتيجية الابتكارية في عالم الهواتف الذكية اليوم.