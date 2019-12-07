بنك المشرق يخفض الفائدة بين 1% و1.25% على الشهادات الادخارية
كتبت- منال المصري:
قرر بنك المشرق- مصر خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.25% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 و5 سنوات، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
وتتطبق الأسعار الجديدة على الشهادات الجديدة، بينما تظل كما هي على الشهادات القائمة.
وتراجعت الفائدة على شهادات الـ 3 سنوات إلى 11.5% مقابل 12.5% يصرف العائد شهريا أو كل 3 سنوات أو نصف سنوي، فيما قرر البنك خفض الفائدة على شهادة الـ 5 سنوات إلى 11.25% مقارنة 12.5% ويصرف العائد شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي بنفس العائد.
ويأتي قرار البنك تماشيا مع تحركات الجهاز المصرفي يخفض الفائدة عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في منتصف الشهر الماضي.
ويتيح البنك شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى، كما يتيح تسهيلات ائتمانية بنسبة 95% من إجمالي قيمة الشهادة، وإمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من شرائها.
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