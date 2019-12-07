العضو المنتدب لشركة فوري: نستبعد الحصول على رخصة بنك في الفترة المقبلة

كتبت-ياسمين سليم:

استبعد محمد عكاشة، العضو المنتدب في شركة فوري، الحصول على رخصة بنك في الفترة المقبلة.

وقال خلال جلسة له مع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم السبت، بقمة رايز أب، لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "قصة الاكتتاب العام"، إن الشركة ستعمل على تنويع مصادرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة لم تكن تخطط للطرح في البورصة، "لكننا حصلنا على تشجيع من إدارة البورصة على خوض التجربة".

وقال إن الطرح في البورصة ساهم في تقييم عادل للشركة، فضلا عن سهولة الحصول على سيولة للشركة في أي وقت.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة إن كل شركة لديها قصتها الخاصة في الطرح ولا يوجد منهج واحد تمشي عليه الشركات.

وأضاف قديما كنا ننتظر الشركات لتأتي لنا للبورصة، أما الآن غيرنا المنهج وأصبحنا نذهب للشركات ونطلب منهم الانضمام إلينا ونعرض عليهم المزايا ونساعدهم في خطواتهم للطرح.

وقال إن الانضمام للبورصة يعطي سهولة في تقييم الشركات، كما يسمح بمزيد من الشفافية عن طريق افصاحات الشركات.