رئيس البورصة لمصراوي: نأمل زيادة معدلات التداول بعد تطبيق الشورت سيلينج

كتبت- ياسمين سليم:

توقع محمد فريد، رئيس البورصة، أن تزيد معدلات التداول في البورصة نتيجة تطبيق آلية الشورت سيلينج.

وأضاف لمصراوي اليوم السبت على هامش مشاركته بقمة رايز أب لريادة الأعمال:" في أول يوم لتطبيق الآلية كان هناك عمليات تداول عبر الشورت سيلينج، لكن بعد ذلك لم يكن هناك عمليات".

"التوقع الذي نأمله هو أن تزيد معدلات التداول نتيجة تفعيل هذه الآلية"، بحسب رئيس البورصة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة مصر المقاصة التي كان لها دورا كبيرا جدا للانتهاء من البنية التكنولوجية لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة والهيئة العامة للرقابة المالية التي أصدرت التشريعات المنظمة لهذه الآلية والبورصة نفذت التعديلات المطلوبة فيما يتعلق بعمليات التداول.

وقال:"في النهاية نحن نحتاج لأن يكون لدينا هذه الآلية وهي مطبقة على مستوى العالم منذ السبعينات والثمانينات وطبقت على مستوى كل الأسواق المجاورة والمنافسة لسوق المال المصري".

وبحسب فريد فإنه "كان لا بد أن يكون هناك اكتمالا لمنظومة التداول تكون متاحة للمستثمرين ويتخذ ما يراه من قرار استثماري في هذا الشأن".

وعن شكوى بعض شركات السمسرة من ارتفاع البرنامج الإلكتروني الخاص بآلية الشورت سيلينج قال فريد:"تحدثنا مع الشركات الموفرة لهذا البرنامج، واعتقد أنهم خفضوا في أسعار البرنامج لهذه الشركات وفي النهاية هذا قرار تجاري ما بين شركات الوساطة ومقدمي الخدمة".

وتابع: "نحن نحاول ونجتهد على قدر استطاعتنا وأعتقد أن الشركات استجابت بصورة كبيرة فيما يتعلق بالتسعير".

و"الشورت سيلينج" أو "الاقتراض بغرض البيع" أو "البيع على المكشوف" هي إحدى الأدوات التي أضافتها البورصة، بهدف تنشيط السوق وتطوير البورصة.

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