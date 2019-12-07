انطلاق اليوم الثالث لقمة "رايز أب" لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية

كتبت- ياسمين سليم:

انطلقت فاعليات اليوم الأخير لقمة "رايز أب" لريادة الأعمال السابعة، اليوم السبت، بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ويعقد خلال اليوم الثالث والأخير للقمة عددا من الحلقات النقاشية في مجالات الاستثمار والاتصالات والتسويق والبنوك.

ويشهد اليوم الأخير حضور سميح ساويرس، رجل الأعمال، والمذيعة اللبنانية، ريا أبي راشد، ورئيس البورصة المصرية، محمد فريد.

ومع بداية أعمال اليوم الثالث انتشر العشرات من رواد الأعمال الذين جاءوا لعرض مشاريعهم على الحضور.

وتقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وتهدف لتوصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة، و180 شركة ناشئة عارضة، و400 مستثمر، فضلا عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.

وتضم القمة هذ العام شخصيات بارزة في عالم ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وتخصص "رايز أب" هذا العام على عدة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المقامة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهم محور "FIN TECH"، ومحور التقنية الناشئة.

وستتم مناقشة هذه المحاور من خلال مشاركة عددا من الشركات الرائدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فيس بوك، ومايكروسوفت، وأي بي أم، ونستلة.