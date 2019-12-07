بنك ناصر يخفض الفائدة على شهادة "رد الجميل" الأعلى عائد في البنوك

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك ناصر الإجتماعي، لمصراوي، اليوم السبت، إن لجنة الإصول والخصوم، اجتمعت الخميس الماضي، وقررت خفض الفائدة بنسبة 1.5% علي شهادة "رد الجميل" ذات الأعلى عائد في البنوك، وذلك بداية من غد الأحد.

وأضاف أن العائد على الشهادة انخفض بعد هذا القرار إلى %14.5 مقابل 16% ويبلغ أجل الشهادة عاما واحدًا، ومازالت الأعلى سعرا بالسوق بعد الخفض.

وأكد المصدر علي أن قرار البنك جاء في ضوء تغيرات السوق بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في منتصف الشهر الماضي، وتحركات البنوك بخفض الفائدة مما دفع البنك في إعادة دراسة الفائدة علي الشهادة في ضوء هذه المستجدات.

وبحسب المصدر فإن البنك يقدم شهادة رد الجميل للعملاء كبار السن بحد أدنى 65 عاما إلي فوق، في ضوء مسؤلية البنك الاجتماعية، مؤكدا أن الشهادة تحظى بإقبال واسع من العملاء مما انعكس علي زيادة مستوى السيولة في البنك.

وكان بنك ناصر الإجتماعي حافظ على تقديم الشهادة بسعر مرتفع علي الرغم من خفض المركزي والبنوك الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.

وتعد شهادة رد الجميل بعائد 14.5% الأعلي عائد مقانة بشهادة استثمار "ب" ذات العائد 13.75% بالبنك الأهلي المصري ولكنها مخصصة لكبار السن فقط، بينما الأخرى تباع لجميع العملاء بغض النظر عن السن.