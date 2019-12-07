تعرف على شهادات الادخار الأعلى عائدًا في 8 بنوك بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال الفترة الأخيرة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية الذي عقد يوم 14 نوفمبر الماضي.

وتطبق البنوك خفض الفائدة على العملاء الجدد ولا يتأثر سعر الفائدة على الشهادات القائمة لحين انتهاء أجلها وحلول موعد تجديدها أو استردادها.

ويعرض "مصراوي" أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات الفائدة الثابتة، خاصة الشهادات ذات الأعلى عائدًا في 8 بنوك بعد خفضها.

1- البنك الأهلي المصري:

الشهادة "البلاتينية" ذات الأجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 13% يصرف العائد شهريا، و13.25% يصرف كل 3 أشهر.

شهادة استثمار "ب" ذات أجل عام واحد: نسبة الفائدة 13.75% يصرف العائد شهريا.

يبدأ شراء الشهادة من مبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها.

2- بنك مصر:

شهادة القمة الادخارية 3 سنوات: سعر الفائدة 13% يصرف شهريا.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

3- البنك الزراعي المصري:

شهادة الحصاد ذات أجل 3 سنوات: 12% يصرف العائد شهريا.

4- البنك المصري الخليجي:

الشهادة الادخارية 3 سنوات: سجلت الفائدة 12% يصرف شهريا، أو 12.25% يصرف 3 أشهر، و12.5% يصرف كل 6 أشهر، و13% يصرف سنويا.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

5- بنك الإسكندرية:

شهادة ألكس ستار ذات أجل 3 سنوات: سجلت الفائدة 9% للعائد الشهري، و9.25% يصرف كل 3 أشهر.

6- بنك الكويت الوطني:

الشهادات الادخارية 3 سنوات: سجلت الفائدة 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي.

ويبدأ شراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه.

7- بنك عودة:

الشهادات الادخارية 3 سنوات: نسبة الفائدة 11% تصرف شهريا.

8- بنك ناصر الاجتماعي:

الشهادات الادخارية العادية: سجلت الفائدة 12.5% يصرف العائد شهريا، و12.75% للعائد ربع سنوي، و13.5% للعائد السنوي.

شهادة رد الجميل أجل عام واحد: نسبة الفائدة 14.5% يصرف العائد كل 3 شهر ولكن هذه الشهادة متاحة للعملاء كبار السن فوق 65 عامًا.