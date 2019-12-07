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ارتفاع البصل وتراجع البطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

11:38 ص السبت 07 ديسمبر 2019
ارتفاع البصل وتراجع البطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

خضار

كتب- علاء حجاج :

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل، بينما تراجعت أسعار البطاطس خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق اليوم، تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 و 3.8 جنيه بارتفاع نحو 5 قروش عن أسعار أمس الجمعة.

فيما ارتفعت أسعار البصل بمقدار 25 قرش لتتراوح بين 2.75 و 5.75 جنيه للكيلو.

وانخفضت أسعار البطاطس بين 3 جنيهات و 7 جنيه بتراجع 50 قرشا عن سعرها أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.8 جنيه بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و 7 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.75 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

رمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

اسعار الخضار سوق العبور اسعار الطماطم اسعار البطاطس

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