وزير الصناعة يجتمع مع أعضاء التمثيل التجاري بعد اعتماد الحركة الجديدة

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن جهاز التمثيل التجاري يمثل لاعباً فاعلاً بالاقتصاد القومي ومحركاً رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بدور محوري في تنفيذ خطة عمل الوزارة على المستويين الإقليمي والعالمي والهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وترشيد الواردات إلى جانب جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري المكلفين بالعمل بالمكاتب التجارية بالخارج بحركة التمثيل التجاري الأخيرة وكذا الذين تشملهم حركة الترقيات التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً، حيث استعرض اللقاء تكليفات الوزير لأعضاء الجهاز خلال المرحلة المقبلة وفقاً لخطة عمل الوزارة والمتغيرات الاقتصادية العالمية بهدف الحفاظ على مكانة المنتج المصري بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات والحد من الواردات، بحضور أحمد عنتر وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج لتقوم بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصري باعتباره محور استثماري هام بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار نصار إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج والمظلة الرئيسية لتنمية علاقـــات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، فضلاً عن كونه أحد أهم الكيانات الحكومية العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.

جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعتمد مؤخراً حركة ترقيات أعضاء جهاز التمثيل التجاري التي شملت 57 عضو بواقع 16 وزير مفوض تجارى و17 مستشار تجاري و4 سكرتير أول تجاري وسكرتير ثان تجاري بالإضافة الى 19 سكرتير ثالث تجارى.