رئيس الجامعة الأمريكية لمصراوي: "رايز أب" يوم ممتع وخاص جدا لنا

كتبت- ياسمين سليم:

قال فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمصراوي، إن هذا العام الأول الذي تكون فيه الجامعة الأمريكية بالقاهرة شريكا رئيسيا لقمة "رايز أب" لريادة الأعمال.

وانطلقت فاعليات قمة رايز أب لريادة الأعمال أمس ومن المقرر أن تستمر حتى غدا، وتهدف لتوصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وقال ريتشاردوني لمصراوي، على هامش جولة له داخل "رايز أب": "هذا اليوم خاص جدا ووممتع بالنسبة لنا، لأول مرة تعقد القمة في مقرنا الجديد بالتجمع الخامس بعد 7 سنوات من عقدها في مبنى الجامعة بمنطقة وسط البلد".

وأضاف "لأول مرة نكون شركاء رئيسيين في القمة، لذلك نحن نحتفل بها هذا العام بشكل خاص جدا".

"خلال القمة نرى شبابا لديهم أفكارا ممتازة وفي نفس الوقت لدينا مستثمرين، يحبون الأفكار الجاذبة جدا والجديدة جدا والخطرة"، بحسب رئيس الجامعة الأمريكية.

ونصح ريتشاردوني رواد الأعمال المشاركون في القمة بأن "الأفكار لا تكفي فقط، لا بد من العمل الجاد والالتزام والاستثمار المضبوط".

وقال: "في الجامعة، قمة رايز أب، هي جزء من عملنا فنحن نريد التنمية ليس فقط التنمية الاقتصادية ولكن التنمية الإنسان وتحديدا الشباب".