بفوائد مخفضة.. تفاصيل مبادرة الحكومة لإنعاش الصناعة (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، عن اتفاق الحكومة مع البنك المركزي على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.

وكشف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن التمويل سيُقدم بفائدة 10% وبصورة متناقصة، على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.

ويقدم الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن المبادرة والمستفيدين منها