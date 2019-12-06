خلال رايز أب.. Tribal Credit تعلن الحصول على استثمار بـ 5.5 مليون دولار

كتبت - ياسمين سليم:

أعلنت بطاقة الائتمان التجارية Tribal Credit خلال قمة رايز أب لريادة الأعمال، التي انطلقت أمس، عن حصولها على استثمارات بقيمة 5.5 مليون دولار.

وتعمل الشركة على مساعدة الشركات الناشئة على توفير حلول بنكية، وبطاقة الائتمان التجارية رائد الأعمال عمرو شادي.

وأبرز الشركات المستثمرة هي BECO Capital و Global Ventures ، بالتعاون مع Endure Capital و 500 Startups و Valve VC و AR Ventures و Off The Grid Ventures وصندوق Rising Tide و رايز أب و Tribe Capital.

وستعمل Tribal على فتح قائمة الانتظار الخاصة بها لأول مرة خلال قمة رايز أب لهذا العام، مما يسمح للشركات الناشئة ببدء التسجيل لتكون في أول قائمة الوصول للخدمة.

كما أعلنت الشركة المصرية للإعلانات الخارجية AdMazad عن أحدث منتجاتها AdMetrics، والتي تتيح للمعلنين تقييم فعالية أي مساحة إعلانية أو حملة خارجية.

وتعمل التقنية الإعلانية الخاصة بـ AdMazad على جلب البيانات والتحليلات لتطوير مجال صناعات الإعلانات التقليدية.