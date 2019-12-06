أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، وزاد سعر الجرام 8 جنيهات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيها مقابل 654 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 756.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

وعالميًا، بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، اليوم، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1473.16 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1478 دولارا.

وعلى الرغم من بعض الخسائر، لا يزال المعدن النفيس متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7% منذ بداية الأسبوع. وبلغ الذهب أعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا للأوقية يوم الأربعاء.