الضرائب: إدراج المتهرب من الجمارك ضمن الحالات عالية المخاطر

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم إدراج من يثبت تهربه من الجمارك ضمن الحالات عالية المخاطر بالضرائب وخضوعه للفحص الدوري عالي المخاطر.

وأضاف أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من حصيلة الضرائب والرسوم، فإنه قد تم الربط بين بيانات مصلحتى الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب ومن الضرائب للجمارك.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي لإحكام وحصر المجتمع الضريبي والجمركي وضمان التحصيل الفعال للايرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم أيضًا إدراج المتهربين من الجمارك في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب .

وأوضح حسين، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة توفر معلومات عن كافة تعاملات المسجلين بيعا وشراءً، وذلك في اطار تعميم الميكنة بكافة الخدمات المقدمة من المصلحة لتيسير وسرعة تداول البيانات.

وأشار إلى أنه بتفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الإدارية المختلفة بالدولة ومنها مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك أصبح من السهل تبادل المعلومات والاستفادة منها بما يخدم المحافظة على حقوق الدولة والخزانة العامة.