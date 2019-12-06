انخفاض البوري والبلطي خلال أسبوع في سوق العبور

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الجمبري والكابوريا اليوم، عند مستوى الجمعة الماضي.

واستقر سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع ليترواح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات،

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم جنيهين ليتراوح بين 23 و25 جنيها، تراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع