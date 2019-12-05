أسعار السمك تتراجع في سوق الجملة رغم زيادة الطلب

كتبت- شيرين صلاح:

تتراجع أسعار الأسماك في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، خاصة أسماك البلطي والبوري، على الرغم من زيادة الطلب حاليا.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسماك تراجعت خلال الأيام الماضية، بسبب زيادة المعروض في سوق الجملة برغم من وجود الطلب.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، إلى 23 و25 جنيها مقابل 23 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري إلى 40 و50 جنيها مقابل 45 و51 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وأشار عثمان، إلى انه في الطبيعي عندما يرتفع الطلب تزداد الأسعار، لكنه مع توافر معروض كبير يحدث العكس.

وتابع عثمان، "لدينا زيادة في المعروض بسبب زيادة إنتاج المزارع السمكية وحجم الصيد في البحر الأحمر حاليا، ما ساهم في خفض الأسعار في سوق الجملة".