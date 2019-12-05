التجارة: صادرات مصر غير البترولية ترتفع إلى 21.3 مليار دولار في 10 أشهر

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الخميس، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، حيث سجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن الواردات شهدت انخفاضا بنسبة 3%، حيث سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار في أول 10 أشهر من 2019، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

وذكر أحدث تقرير تلقاه عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن الزيادة في حجم الصادرات، وتراجع الواردات انعكس إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، والذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة في دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية، بحسب البيان.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال الـ10 شهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية حيث سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، محققة زيادة نسبتها 11%.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليار و994 مليون دولار مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9%، وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و408 ملايين دولار مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة نسبتها 8%.

وسجل الصناعات الهندسية 2 مليار و52 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب جابر.

وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، موضحا أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا ملموسا تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 16% حيث سجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9%، حيث سجلت 160 مليون مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7% حيث سجلت مليار و385 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت واردات قطاع الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة انخفاض بلغت 6% حيث سجلت مليار و450 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.

وقال جابر إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 49.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و827 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و621 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و435 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و367 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و87 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 853 مليون دولار.

وأشار جابر إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة 46.4% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 9 مليارات و927 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و149 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و538 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و449 مليون دولار، وروسيا بقيمة 2 مليار و918 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و548 مليون دولار.