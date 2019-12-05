"التضامن" للتمويل الأصغر تتعاقد مع "فوري" لميكنة خدمات الدفع لعملائها

كتبت- منال المصري:

قالت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، في بيان لها اليوم الخميس، إنها تعاقدت مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بهدف تقديم خدمات الدفع والصرف الإلكتروني لجميع عميلاتها على مستوى مناطق مختلفة، لتوفير جهد وقت العملاء في سداد أقساطهم بالذهاب لأحد الفروع.

وأضافت المؤسسة، أنها تخطط للتحول الرقمي بالكامل لكل الخدمات خلال الربع الأول في عام 2020، حيث تمتلك الشركة 68 فرعا منتشرة على مستوى 11 محافظة.

وذكرت أنها تعاقدت في وقت سابق مع البنك الأهلي المصري للدفع عن طريق كروت "ميزة" في فبراير 2018، وتم إصدار 20 ألف تمويل حتى 30 نوفمبر الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تجري حاليا مفاوضات مع شركة أورنج للدفع عن طريق المحفظة الإلكترونية للعملاء في المرحلة القادمة، بحسب البيان.