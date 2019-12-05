أسعار الذهب في السوق المحلي تواصلها ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، بنحو جنيه واحد للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعدما ارتفعت خلال اليومين الماضيين بقيمة إجمالية 6 جنيهات للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيها مقابل 661 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 756.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا أمس الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو "جيد للغاية".

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1477.69 دولار للأوقية، اليوم الخميس، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1483 دولارا للأوقية.