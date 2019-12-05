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سميح ساويرس يستحوذ على امتياز "توماس كوك" في ألمانيا

01:47 م الخميس 05 ديسمبر 2019
سميح ساويرس يستحوذ على امتياز "توماس كوك" في ألمانيا

سميح ساويرس

القاهرة- مصراوي:

استحوذ رجل الأعمال سميح ساويرس، عبر مجموعته "Raiffeisen Touristik Group"، على امتياز شركة توماس كوك في ألمانيا، وهو ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر لساويرس، ليصبح واحدا من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.

ويمتلك سميح ساويرس 74.9% من مجموعة رايفايزن للسياحة "Raiffeisen Touristik Group"، التي تحقق حوالي 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم المجموعة العلامة التجارية "أوتو ريسلاند"، وتوماس كوك هولندا، و700 وكالة سفر خاصة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت أقدم شركات السياحية في العالم، توماس كوك عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين، وعمليات بيع واستحواذ كبيرة تجري على قدم وساق، وفق ما ذكرت الصحيفة.

ويملك ساويرس أيضًا أسهما في شركة إف تي آي "FTI" السياحية في ميونخ، ويسعى للتوسع أكثر في مجال السياحة وذلك لارتباط شركته بتطوير الأعمال الفندقية، حيث تملك شركته أوراسكوم القابضة للتنمية 35 فندقا في مصر، والإمارات، وسلطنة عمان، وسويسرا، ومن المخطط أيضا إقامة مشاريع فندقية في الجبل الأسود والمغرب.

سميح ساويرس شركة توماس كوك ألمانيا Raiffeisen Touristik Group

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