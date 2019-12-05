بنك ناصر وأورانج يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون ودعم توظيف الشباب

القاهرة- مصراوي:

وقع بنك ناصر الاجتماعي اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة أورانج للاتصالات، لتعزيز التعاون بين الطرفين والعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وشهد توقيع البروتوكول كلاً من غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعمل مذكرة التفاهم على تطوير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر.

ووقع على المذكرة كلاً من شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وقالت غادة والي، إن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة.

وأضافت: "هذا بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل على محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار".

وبحسب عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الدولة حريصة على دمج مفاهيم التحول الرقمي في كافة القطاعات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم الخدمات المالية الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن مجالات التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والسعي نحو تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين وبناء الانسان المصري.

وبحسب شريف فاروق، فإن الغرض من مذكرة التفاهم هو تحديد الأحكام والشروط والتي بناء عليها سوف يتم صياغة اتفاقية التعاون بين الشركة والبنك حيث أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة أورانج، بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل على عملائه.

وقال إنه سوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري مشيرا ان الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب.

وقال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورانج مصر إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية الشركة وثقتها في السوق المصري ودعمها للمجتمع عبر المشاركة في المبادرات التي توفر فرص العمل للشباب والتوسع في خدمات أورنج وتتيح في الوقت نفسه تيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق.