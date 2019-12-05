مسوؤل بشركة العاصمة الإدارية: نسعى لطرح 6 آلاف فدان حتى يونيو 2020

القاهرة- وكالات:

قال مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يونيو 2020، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أمين لرويترز، أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان تم بيع 17.5 ألف فدان منها حتى الآن ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو 2020".

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال، بحسب الوكالة.

وتخطط الحكومة للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة اعتبارا من منتصف 2020.