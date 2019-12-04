Flat6Labs تخرج 11 شركة ناشئة جديدة

تقرير: مصر في المركز العشرين عالميا في تلقي المكالمات المزعجة خلال

القاهرة-مصراوي:

احتفلت شركة Cairo Flat6Labs، التي تعمل على نمو الشركات الناشئة في مصر، اليوم الأربعاء بتخریج 11 شركة ناشئة جدیدة من الدورة الثانیة للسنة المالیة 2019.

وضمت هذه الدورة رواد أعمال من جمیع أنحاء مصر، يعملون في عدة صناعات، تتنوع ما بین المنازل الذكیة، والتكنولوجیا الصحیة، والخدمات اللوجستیة، والبرمجیات كخدمة (SAAS)، وصولا إلى التجارة الإلكترونیة، والاستشارات الإداریة، وتطویر الویب والتوظیف.

وقال هاني السنباطي، مؤسس شركة Flat6Labs، خلال حفل التخرج: " نحن هنا لنساعد الناس على تطوير أعمالهم، سعيد بالمجموعة الحالية وسعيد بكل الذين عملوا لتخريج الدفعة الجديدة".

وخلال الحفل عرضت كل شركة فكرتها على الحضور وكيف بدأت وخطتها في الفترة المقبلة.

ودعت الشركات الجديدة، الراغبين في مساعدتهم لتوسيع أعمالها بالتقدم لهم لتكوين شراكة.

وضم الحفل عدد من الشركات الناشئة العربية التي عرضت أفكارها ومشاريعها الخاصة.

وشهد الحفل حضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.