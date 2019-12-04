بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر سعره في 7 بنوك أخرى عند مستوى التعاملات الصباحية.

وزاد سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية قرشا، ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.