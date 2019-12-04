طارق عامر: توفير 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10%

القاهرة- وكالات:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه سيتم تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بفائدة 10% بمدة سداد تصل إلى 20 عاما، وفقا لوكالة رويترز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي عن مبادرة لتمويل متوسطي الدخل بشريحة 50 مليار جنيه، وشكل لجنة من المصرفيين والمطورين لإعداد قواعد المبادرة.

وقالت مي عبد الحميد رئيسة صندوق التمويل العقاري، في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، إن لجنة البنك المركزي المشكلة لإعداد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ستجتمع في شهر نوفمبر لإقرار المبادرة والإعلان عن تفاصيلها.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن اللجنة تجتمع كل أسبوعين، وتم الاتفاق مع بعض البنوك للمشاركة في المبادرة، وسيتم إقرار المبادرة في الاجتماع المقبل.

وكان مصدرين من المركزي قالا لمصراوي، في وقت سابق، إن الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ستكون 10% متناقصة، بناءً على طلب المطورين، ومن المنتظر أن تتراوح سعر الوحدة بين مليون جنيه و3 ملايين جنيه.