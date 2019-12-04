بنك التنمية الأفريقي يوافق على ضخ 1.5 مليار دولار لـ 4 شركات مصرية

شرم الشيخ- منال المصري:

قالت مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي بمصر، إن البنك وافق على ضخ 1.5 مليار دولار لأربعة شركات مصرية في نوفمبر الماضي.

وأضافت مالين بلومبرج، لمصراوي، أن الموافقة على هذه التمويلات جاءت خلال عقد بنك التنمية الأفريقي مؤتمره في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي.

وذكرت أن خطة البنك تركز على تمويل قطاعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي، والكهرباء، والزراعة، والغذاء في مصر والدول الأفريقية.

وأوضحت بلومبرج أن إجمالي محفظة البنك القائمة حاليا تبلغ 3 مليارات دولار، يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% من إجمالي المحفظة.

وأشارت إلى أن البنك يركز على تقديم تمويل إلى مصر في مشروعات تعود بالنفع على المواطن المصري سواء على صعيد المشروعات الحكومية أو القطاع الخاص.