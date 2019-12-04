بنك التنمية الصناعية: فتح الحسابات بدون رسوم لذوي الإعاقة مدى الحياة

كتبت- منال المصري:

أعلن ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فتح الحسابات بدون رسوم لمتحدي الإعاقة مدى الحياة بجميع فروع البنك، بمناسبة اليوم العالمي "لذوى الإعاقة".

وقال فهمي، في بيان اليوم الأربعاء، إن فتح الحسابات بدون رسوم "لذوى الهمم "يهدف إلى مساعدة متحدى الإعاقة بحيث يستطيع الاندماج بالمجتمع وتسهيل حياتهم مع الإعاقة.

وأكد أن مصر تولي اهتماما غير عادي لهم، والتي بدأت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوى الإعاقة، وأصدر قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح لهم كيان مستقل يحافظ على حقوقهم القانونية والدستورية.