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بنك التنمية الصناعية: فتح الحسابات بدون رسوم لذوي الإعاقة مدى الحياة

04:00 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
بنك التنمية الصناعية: فتح الحسابات بدون رسوم لذوي الإعاقة مدى الحياة

بنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

أعلن ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فتح الحسابات بدون رسوم لمتحدي الإعاقة مدى الحياة بجميع فروع البنك، بمناسبة اليوم العالمي "لذوى الإعاقة".

وقال فهمي، في بيان اليوم الأربعاء، إن فتح الحسابات بدون رسوم "لذوى الهمم "يهدف إلى مساعدة متحدى الإعاقة بحيث يستطيع الاندماج بالمجتمع وتسهيل حياتهم مع الإعاقة.

وأكد أن مصر تولي اهتماما غير عادي لهم، والتي بدأت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوى الإعاقة، وأصدر قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح لهم كيان مستقل يحافظ على حقوقهم القانونية والدستورية.

بنك التنمية الصناعية ماجد فهمى متحدي الإعاقة

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