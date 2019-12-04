غدا.. انطلاق فعاليات قمة "رايز أب" لريادة الأعمال السابعة بالجامعة الأمريكية

القاهرة- مصراوي:

تنطلق غدا الخميس، فاعليات قمة "رايز أب" السابعة، أكبر ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الوسط، وذلك لأول مرة بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث تتزامن القمة هذا العام مع احتفال الجامعة بمرور مائة عام على تأسيسها في مصر.

وستقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وتهدف القمة إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة، و180 شركة ناشئة عارضة، و400 مستثمر، فضلا عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.

وتضم قائمة المتحدثين هذا العام عددا من الشخصيات البارزة في عالم ريادة الأعمال في المنطقة، فضلا عن شخصيات عالمية مؤثرة مثل رجل الأعمال سميح ساويرس، ورئيس تطوير الأعمال العالمية السابق في شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل رودريغو إس إيه، وكارين تشنغ رئيس قسم التواصل الاجتماعي بشركة 9GAG، وكلوديوس بولر المدير العام لـ spotify في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وريا أبي راشد مذيعة ومقدمة برامج تليفزيونية، والمخرج عمرو سلامة، وفيل بلين متخصص استيراتيجات العلامات التجارية في فيل بالين كوليكتيف.

واختير موضوع القمة لهذا العام تطويرا لمفاهيم الأعوام الماضي، ليتم التركيز على "رحلة النمو"، والذي يجمع ما بين عناصر الابتكار والخبرة العملية والنمو، حيث يربط الماضي والحاضر والمستقبل.

وتخصص قمة "رايز أب" هذا العام سبعة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المستضافة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهم محور "FIN TECH"، ومحور التقنية الناشئة.

وستم مناقشتة هذه المحاور من خلال مشاركة عددا من الشركات الرائدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فيس بوك، ومايكروسوفت، وأي بي أم، ونستلة.

وستقوم قمة رايز اب باستضافة أربع معارض للشركات الناشئة بجيمع مستوياتها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المميزة مثل INVESTORS OFFICE HOURS للتواصل مع المستثمرين، وTALENT MATCHMAKING التى تقوم بترتيب لقاءات الشركات الناشئة مع كبار المديرين والرؤساء والمهتمين بالعثور على مناصب قيادية في الشركات الناشئة الصاعدة.

وستقدم قمة رايز أب لأول مرة هذا العام بالتعاون مع دبي كوميرس سيتي هاكاثون داخل القمة لمدة يومين، حيث ستجمع مائتان من مطوري البرامج لتبادل الأفكار الإبداعية لحل بعض التحديات التجارة الإلكترونية وتعزيز الوصول إلى خدماتها.

وسيعمل المطورون على وجود حلول تكنولوجيا لحل تحديات تسليم الطلبات والوصول إلى الإنترنت، وسينافس المتسابقون على جوائز بقيمة 1500 دولار.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام بين 800 و10000 مشترك، من خلال مقر الجامعة الأمريكية، والذي سيوفر مساحة أكبر لاستضافة أكبر عدد من الحضور والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم العديد من العناصر الجديدة لهذه القمة.

ويساهم المقر الجديد للقمة من تمكين رايز أب من قيادة التحول الرقمي والذي بدوره سيوفر تجربة مصممة خصيصا لتناسب جميع اهتمامات الحاضرين المختلفة.