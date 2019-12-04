أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها.. والجرام يزيد 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، 3 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 661 جنيها مقابل 658 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 755 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5288 جنيها.

وعالميا، رتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الأربعاء، إذ أحبطت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.02 دولار للأوقية بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر الجاري، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلي 1487.90 دولار.