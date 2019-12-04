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بلومبرج: أرامكو السعودية تعتزم تسعير سهمها عند 32 ريالا

02:03 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
بلومبرج: أرامكو السعودية تعتزم تسعير سهمها عند 32 ريالا

شركة أرامكو للنفط

(د ب أ)
أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء بأن شركة "أرامكو" السعودية العملاقة تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالا.
وكانت الشركة أعلنت أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالا.
ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيمانا منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

ووفقا لبلومبرج فإن الشركة ستجني من الطرح، الذي يمثل 1.5% من أسهمها،
25.6 مليار دولار.
وانتهت في 28 نوفمبر الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، فيما تنتهي مساء اليوم الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات.
ومن المتوقع أن تعلن الشركة قرارها الرسمي بشأن سعر السهم يوم غد.

أرامكو السعودية أسهم أرامكو

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