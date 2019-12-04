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بعد رحيل رئيس البنك.. محمد الألفي يستقيل من "التعمير والإسكان"

01:55 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
بعد رحيل رئيس البنك.. محمد الألفي يستقيل من "التعمير والإسكان"

بنك التعمير والإسكان

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة، إن محمد الألفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشؤون الهندسية في بنك التعمير والإسكان، تقدم باستقالته من منصبه لمجلس الإدارة، ليلحق برئيس مجلس الإدارة السابق فتحي السباعي، والذي استقال منذ أيام.

وكان بنك التعمير والإسكان، أعلن في بيان رسمي صادر عنه أمس الاثنين، إن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان تقدم باستقالته من منصبه بعد مرور 16 عام في البنك لظروف خاصة وتم قبولها من مجلس إدارة البنك.

وأشارت المصادر، إلى أن الألفي يتجه للاستقالة من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي التطوير العقاري "سيتي إيدج"، و"هايد بارك" المساهم فيهما البنك، وذلك بعد استقالته من البنك.

وأعلن بنك التعمير والإسكان في خطاب للبورصة المصرية أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة البنك على اختيار حسن غانم العضو المنتدب رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لفتحي السباعي، بعد أن قبل المجلس استقالته.

وكان محمد الألفي يشغل منصب مدير مكتب أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، قبل أن يتم تعيينه في بنك التعمير والإسكان في عام 2012.
وأشارت المصادر لمصراوي، إلى أن بعض المستشارين بالبنك تقدموا باستقالتهم مع فتحي السباعي نظرا لأنهم يعلمون بعقود مؤقتة.

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