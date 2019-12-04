بعد رحيل رئيس البنك.. محمد الألفي يستقيل من "التعمير والإسكان"

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة، إن محمد الألفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشؤون الهندسية في بنك التعمير والإسكان، تقدم باستقالته من منصبه لمجلس الإدارة، ليلحق برئيس مجلس الإدارة السابق فتحي السباعي، والذي استقال منذ أيام.

وكان بنك التعمير والإسكان، أعلن في بيان رسمي صادر عنه أمس الاثنين، إن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان تقدم باستقالته من منصبه بعد مرور 16 عام في البنك لظروف خاصة وتم قبولها من مجلس إدارة البنك.

وأشارت المصادر، إلى أن الألفي يتجه للاستقالة من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي التطوير العقاري "سيتي إيدج"، و"هايد بارك" المساهم فيهما البنك، وذلك بعد استقالته من البنك.

وأعلن بنك التعمير والإسكان في خطاب للبورصة المصرية أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة البنك على اختيار حسن غانم العضو المنتدب رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لفتحي السباعي، بعد أن قبل المجلس استقالته.

وكان محمد الألفي يشغل منصب مدير مكتب أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، قبل أن يتم تعيينه في بنك التعمير والإسكان في عام 2012.

وأشارت المصادر لمصراوي، إلى أن بعض المستشارين بالبنك تقدموا باستقالتهم مع فتحي السباعي نظرا لأنهم يعلمون بعقود مؤقتة.

اقرأ أيضا:

تأكيدا لمصراوي.. "التعمير والإسكان" يعلن استقالة فتحي السباعي رسميا

مصادر: حسن غانم رئيسا لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان خلفا لفتحي السباعي

استقالة عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري

طارق عامر يلتقي رئيس البنك العقاري بعد استقالته ويقدم له الشكر

مصادر: رامي أبوالنجا مرشحا لمنصب نائب محافظ البنك المركزي خلفا للبنى هلال